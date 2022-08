Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Autoscheiben zerstört- Zeugensuche

Gotha (ots)

Ein oder mehrere unbekannte Täter beschädigten in der Zeit zwischen gestern 15.00 Uhr und heute Morgen, 05.15 Uhr zwei in der Waltershäuser Straße geparkte PKW. Bei einem Fahrzeug wurden sämtliche Scheiben auf der Fahrerseite und bei dem zweiten PKW alle Scheiben der Beifahrerseite zerstört. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten sich unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0196329/2022) mit der Polizei Gotha in Verbindung zu setzen. (jd)

