Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl von Schulgelände- Zeugensuche

Georgenthal (Landkreis Gotha) (ots)

In der Zeit zwischen gestern, 14.30 Uhr und heute, 06.30 Uhr betraten ein oder mehrere unbekannte Täter widerrechtlich ein Schulgelände in der Auestraße. In der Folge wurde eine Abdeckmatte einer Sandgrube abgeschnitten und entwendet, weiterhin wurde ein Hochbeet beschädigt. Das Beutegut hat einen Wert von ungefähr 100 Euro während der entstandene Sachschaden auf 500 Euro geschätzt wird. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0196487/2022) entgegen. (jd)

