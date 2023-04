POL-EL: Haselünne - Fünf Personen bei Verkehrsunfall zum Teil schwer verletzt

Lingen (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gewaltsam Zutritt zu einer Baustelle in der Straße Laxtener Brook und entwendeten diverse Kabel im Wert von etwa 4000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591/870 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Christopher Degner Telefon: +49 591 - 87 204 E-Mail: ...

