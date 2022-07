Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Tödlicher Verkehrsunfall mit Pedelec Fahrer in Moers Repelen

Moers (ots)

Am Donnerstag, 14.07.2022 gegen 14:50 Uhr kam es in Moers-Repelen auf der Rheinberger Straße Höhe Frietstraße zu einem tragischen Verkehrsunfall. Ein 86-jähriger Mann aus Moers befuhr in Begleitung seiner Ehefrau mit einem Pedelec den Radweg auf der Rheinberger Straße in Richtung Rheinberg. In Höhe der Einmündung zur Frietstraße stieg er vom Pedelec und schob dieses über die Fahrbahn in Richtung Frietstraße. Hierbei achtete er nicht auf den vorfahrtsberechtigten Verkehr. Ein 36-jähriger Mann aus Duisburg, der mit seinem Motorrad die Rheinberger Straße in Richtung Rheinberg befuhr, sah den 86-jährigen Mann beim Überqueren der Fahrbahn und bremste sein Motorrad stark ab. Dennoch konnte er einen Zusammenstoß mit dem Pedelec nicht verhindern. Durch den Zusammenprall wurden beide Fahrzeugführer schwer verletzt. Der 86-Jährige wurde in eine Klinik in Duisburg gebracht, wo er später trotz intensivmedizinischer Behandlung verstarb. Der 36-jährige Motorradfahrer wurde in ein Moerser Krankenhaus verbracht. Bei ihm besteht keine Lebensgefahr.

