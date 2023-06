Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Triebfahrzeugfahrer angegriffen

Berlin - Ahrensfelde: (ots)

Sonntagabend griff ein Mann einen Triebfahrzeugführer der S-Bahn Berlin GmbH an. Die Bundespolizei konnte den Tatverdächtigen nach kurzer Fahndung vorläufig festnehmen.

Gegen 18:30 Uhr bemerkte der Triebfahrzeugführer einer S-Bahn auf dem S-Bahnhof Ahrensfelde, wie ein Mann mit dem Fahrrad den Bahnsteig entlangfuhr. Als er den 34-jährigen Deutschen darauf hinwies, dass das Fahren in Bahnhöfen untersagt ist, fuhr dieser den S-Bahnmitarbeiter zunächst mit dem Fahrrad an. Anschließend schlug er ihm unvermittelt mit der Faust gegen den Kopf. Danach beschädigte er einen Außenspiegel einer am Bahnsteig stehenden S-Bahn und entfernte sich vom Bahnhof. Alarmierte Einsatzkräfte fahndeten nach dem Berliner und konnten diesen wenig später in einem angrenzenden Wohngebiet vorläufig festnehmen.

Der Triebfahrzeugführer erlitt Verletzungen am Jochbein und am Hals. Er musste seinen Dienst abbrechen.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und wegen Sachbeschädigung gegen den bereits polizeibekannten Mann ein. Der 34-jährige Marzahner musste aufgrund einer Handverletzung, die er sich beim Schlag gegen den Außenspiegel der S-Bahn zugezogen hatte, in einem Krankenhaus versorgt werden.

