POL-REK: 230907-3: Polizisten nahmen Verdächtigen nach versuchtem Raub fest

Kerpen (ots) - Beifahrerin zog sich leichte Verletzungen zu Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag (6. September) in Kerpen ist eine Autofahrerin (49) schwer verletzt und ihre Beifahrerin (15) leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten beide Verletzten in ein Krankenhaus. Laut ersten Ermittlungen war die 49-Jährige mit der Jugendlichen gegen 16.45 Uhr in ...

