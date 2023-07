POL-PDWIL: Versuchte gefährliche Körperverletzung und Hausfriedensbruch durch amtsbekannte Person

Gerolstein (ots) - Am 14.07.2023 gegen 23:00 Uhr entwendeten bisher unbekannte Täter einen Pappaufsteller im Bereich eines Fast-Food-Restaurants in der Brunnenstraße in Gerolstein. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Sven Lehrke, PHK Mainzer Straße 19 54550 Daun Tel.: 06592/962630 Fax: 06592/962650 Folgen Sie uns auf Instagram ...

