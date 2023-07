POL-PDWIL: Diebstahl

Gerolstein (ots) - Am 14.07.2023 gegen 09:30 Uhr wurde der Polizeiwache Gerolstein mitgeteilt, dass sich in der Nacht zuvor, zwischen 23:30 - 02:00 Uhr, ein unbekannter Täter Zugang zu einer Wohnung in der Hauptstraße in Gerolstein verschafft habe. Dort habe er die in Renovierung befindliche Wohnung vollkommen verwüstet und Gegenstände beschädigt. Nach weiteren ...

