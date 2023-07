Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl

Sachbeschädigung

Hausfriedensbruch in Wohnung

Gerolstein (ots)

Am 14.07.2023 gegen 09:30 Uhr wurde der Polizeiwache Gerolstein mitgeteilt, dass sich in der Nacht zuvor, zwischen 23:30 - 02:00 Uhr, ein unbekannter Täter Zugang zu einer Wohnung in der Hauptstraße in Gerolstein verschafft habe. Dort habe er die in Renovierung befindliche Wohnung vollkommen verwüstet und Gegenstände beschädigt. Nach weiteren Angaben wurde durch den unbekannten Täter ein Werkzeugkasten entwendet.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell