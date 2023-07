Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von Mountainbike

Traben-Trarbach (ots)

Am 12.07.2023 gegen ca. 19:00 Uhr entwenden zwei derzeit unbekannte junge Männer am Weihertorplatz in Traben-Trarbach ein im Bereich der dortigen Gaststätte abgestelltes Mountainbike. Das MTB war mittels Kettenschloss am Vorderrad/Rahmen gesichert, sodass die Täter das Rad in auffälliger Weise fußläufig transportiert haben dürften. Bei dem entwendeten Rad handelt es sich im ein MTB der Marke Scott in den Farben grau/schwarz/orange. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Zell unter Tel. 06542-98670

