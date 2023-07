Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Schlägerei in der Bitburger Innenstadt

Bitburg (ots)

Am 14.07.2023 gegen 21:20 Uhr gingen bei der Polizei Bitburg mehrere Notrufe über eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in einer Parkanlage in der Bitburger Innenstadt ein. Bei Eintreffen der eingesetzten Streifen war die Auseinandersetzung nicht mehr im Gange und die Beteiligten hatten sich in unbekannte Richtung entfernt. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten zum Antreffen zweier Beteiligter, welche aufgrund ihres Verhaltens dem Polizeigewahrsam zugeführt werden mussten. Die Ermittlungen hinsichtlich der Auseinandersetzung dauern noch an. Zeugen oder Geschädigte der Auseinandersetzung werden gebeten sich unter der Tel.: 06561-96850 mit der Polizei Bitburg in Verbindung zu setzen.

