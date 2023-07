POL-PDWIL: Sachbeschädigung an KiTa

Wiesbaum (ots) - Am 13.07.2023 zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter in den Bereich der Lindenstraße in Wiesbaum. Hier entwendeten sie mehrere dort abgestellte Kinderfahrräder. Diese standen ungesichert und teilweise mit Helmen an den Lenkern. Der Abtransport dürfte in jedem Fall mittels eines Fahrzeuges erfolgt sein. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 oder die ...

