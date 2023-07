POL-PDWIL: Fahrraddiebstahl

Daun (ots) - Am 13.07.2023 gegen 13:15 Uhr ereignete sich im Bereich der Leopoldstraße in Daun ein Verkehrsunfall mit anschließendem unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle. Aufgrund guter Zeugenhinweise von aufmerksamen Passanten gelang es, den Beamt*innen der Polizeiinspektion Daun noch am gleichen Nachmittag den 77-jährigen Unfallverursacher aus dem Bereich der VG Daun zu ermitteln. Es wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: ...

