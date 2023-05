Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss-Verursacher versucht zu flüchten

Neubrandenburg (ots)

Am 30.04.2023 gegen 23:30 Uhr ereignete sich auf dem Friedrich-Engels-Ring in Neubrandenburg ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Nach derzeitigen Ermittlungstand fuhr ein 33-jähriger ukrainischer Staatsangehöriger mit einem PKW Opel Astra auf dem Friedrich-Engels-Ring und kam Höhe der Gartenstraße nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte er mit einer Straßenlaterne, welche dadurch umknickte. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug zunächst gegen den Werbeträger einer dort ansässigen Firma geschleudert. In der weiteren Folge kam der Pkw auf der Fahrerseite liegend zum Stillstand. Der Fahrzeugführer befreite sich aus dem Fahrzeug und versuchte, fußläufig über den Wall zu fliehen. Durch vier Zeugen (ein 32jähriger Neubrandenburger, ein 19- und ein 20jähriger Strasburger und eine 17jährige Rostockerin) wurde er jedoch schnell gestellt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten des PHR Neubrandenburg bei dem vermeintlichen Verursacher einen deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Allerdings war er augenscheinlich so stark alkoholisiert, dass ihm ein Beatmen des Vortestgerätes nicht möglich war. Da der Alkoholeinfluss kausal mit dem Unfall im Zusammenhang stehen kann, wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung im Straßenverkehr gegen den 33-jährigen eingeleitet. In diesem Zusammenhang wurde bei ihm eine Blutprobenentnahme veranlasst. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von insgesamt 8000,- EUR. Personen wurden nicht verletzt. Der Pkw wurde durch ein örtliches Abschleppunternehmen geborgen.

