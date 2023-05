Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Versammlungen des rechten und linken Spektrums in Waren (Müritz)

Waren (Müritz) (ots)

In Waren (Müritz) haben heute ab den Mittagsstunden zwei Versammlungen stattgefunden, die von Polizeikräften aus dem Bereich der Polizeiinspektion Neubrandenburg mit Unterstützung von Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei sowie der Bundespolizei geschützt wurden. Zu einer im Vorfeld bei der Versammlungsbehörde angemeldeten Kundgebung unter dem Motto "Wir lassen uns nicht kriminalisieren. Kein Frieden mit System und Kapital" kamen in der Langen Straße/Ecke Neuer Markt ab 13:15 Uhr etwa 25 Teilnehmer des rechten Spektrums zusammen.

Bereits gegen 11:40 Uhr befanden sich mehrere dutzend fast ausschließlich vermummte Personen in der Mozartstraße. Die Gruppe, die dem linken Spektrum zugeordnet werden kann, hatte sich auf dem Bürgersteig positioniert und zeitweilig die Bundestraße 192 Höhe Goethestraße blockiert. Für die Sicherheit aller und um die Behinderungen der Hauptverkehrsader so gering wie möglich zu halten, kamen mehrere Beamte zur Verkehrsregulierung zum Einsatz.

Gleichzeitig wurden die etwa 70 Personen des linken Klientels durch Einsatzkräfte zum Amtsbrink geleitet, um mögliche weitere Blockaden der Bundesstraße zu verhindern. Einige mussten von Polizisten durch Schieben zum Gehen angetrieben werden.

Am Amtsbrink wurde die Gruppierung in Absprache mit anwesenden Vertretern der Versammlungsbehörde des Landkreises MSE als Versammlung eingestuft, für die ein Versammlungsleiter benannt werden muss. Die Gruppe hatte sich bis dahin sehr unkooperativ verhalten. Nach mehreren Dialogen mit Vertretern von Polizei und Ordnungsbehörde war eine Anwesende bereit, die Leitung mit entsprechenden Auflagen zu übernehmen. Die Straße "Zum Amtsbrink" war für diese Maßnahmen zwischen Rabengasse und Festplatz für etwa eine Stunde bis kurz nach 13:00 Uhr gesperrt.

Die Teilnehmer der Spontanversammlung wurden unter Polizeibegleitung zu ihrem Zielort, dem Neuen Markt begleitet. Dabei skandierten sie gegen rechte Ideologien und die Polizei. Es kam kurzzeitig zu Verkehrseinschränkungen in den Straßen Zur Steinmole, Strandstraße und in der Marktstraße.

Auf dem Neuen Markt angekommen löste sich die Versammlung des linken Spektrums offiziell auf. Es kam noch zu vereinzelten Protestrufen des linken Klientels gegen die Beiträge der Kundgebung von rechts. Die Polizei sorgte währenddessen mit einer Polizeikette dafür, dass beide Lager nicht direkt aufeinandertreffen können. Es blieb bei einem störungsfreien Verlauf. Kurz vor 15 Uhr erklärten die Teilnehmer rechts ihre Versammlung für beendet.

Vor der Versammlung wurde im Zuge einer Kontrolle ein Reizstoffsprühgerät bei einer Person des rechten Klientels beschlagnahmt. Ebenso wurde der Verdacht geprüft, dass ein Versammlungsteilnehmer des rechten Klientels während der Kundgebung verbotene Quarzhandschuhe getragen haben soll. Diese stellten sich allerdings als normale Handschuhe heraus.

Um möglichen verbalen oder körperlichen Auseinandersetzungen zwischen beiden Lagern vorzubeugen, blieben nach den Versammlungen zahlreiche Polizeikräfte im Stadtgebiet von Waren bis zum späten Nachmittag weiter im Einsatz.

Nachmittags kamen zudem Kräfte kurzzeitig am Hafen in Waren zum Einsatz, da am dortigen Info-Stand der AfD linksgerichtete Personen lautstark gegen die Partei protestierten.

Außerdem wurden der Polizei nach Ende der Versammlungen vier beschädigte Autos, die in der Gartenstraße und auf dem Parkplatz Amtsbrink parkten, gemeldet. Bei allen Fahrzeugen waren Reifen zerstochen. Ein Zusammenhang zwischen den Versammlungen und den Sachbeschädigungen wird geprüft. Mögliche Zeugen können sachdienliche Hinweise an die Polizei Waren unter 03991 / 1760 richten sowie an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder an jedes andere Polizeirevier.

