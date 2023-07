Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unerlaubter Umgang mit Abfällen

Plein (ots)

Am Samstag, 15.07.2023 wurde die Polizei Wittlich über drei Kanister, gefüllt mit Altöl, in Kenntnis gesetzt. Diese wurde am Willkommensschild der Gemeinde Plein, von Wittlich kommend, abgestellt. Hinweise hierzu werden von der Polizei Wittlich erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell