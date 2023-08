Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Verkehrsunfall mit einer schwer und vier leicht verletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagnachmittag (18.08.2023) um 14.06 Uhr befuhr der 79-jährige Fahrer eines Peugeot die Josef-Beyerle-Straße von der Merklinger Straße kommend in Richtung Malmsheimer Straße. Auf Höhe des dortigen Betonwerkes kam er aus bislang unbekannter Ursache in der Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Mercedes-Benz. Der 32-jährige Fahrer des Mercedes-Benz sowie die drei Insassen wurden durch die Kollision leicht und der 79-jährige Fahrer des Peugeot schwer verletzt. Alle Beteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Bergung der Fahrzeuge musste die Fahrbahn für zwei Stunden voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet, es kam zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 40.000 Euro.

