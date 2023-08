Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: 25-jährige Männer beleidigen Businsassen und leisten Widerstand gegen Polizeibeamte

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (17.08.2023) kam es gegen 21:45 Uhr zu einem Vorfall in einem Bus, der im Schienenersatzverkehr zwischen Singen und Böblingen unterwegs war. Zwei 25-jährige Männer fielen in dem Bus dadurch auf, dass sie ihren Müll zwischen die Sitze steckten und die Füße auf die Sitze legten. Die beiden wurden darauf von einer Gruppe von fünf jungen Frauen im Alter zwischen 19 und 25 Jahren angesprochen und aufgefordert, sich anständig zu verhalten. In der Folge entstand ein Streit zwischen beiden Parteien, im Rahmen dessen die Frauen beleidigt wurden und die Männer ihnen mit Vergewaltigung und Mord drohten. Die Personen konnten schließlich an der Endhaltestelle des Busses in der Konrad-Zuse-Straße in Böblingen von mehreren Streifenwagenbesatzungen kontrolliert werden. Dabei verhielten sich die beiden 25-Jährigen weiter Aggressiv, sperrten sich gegen die polizeilichen Maßnahmen beleidigten die Einsatzkräfte. Ihnen wurden Handschließen angelegt und die vorläufige Festnahme erklärt. Beide wurden zum Polizeirevier Böblingen gebracht, dort durchgeführte Alkoholtests ergaben Atemalkoholkonzentrationen von 1,3 und 1,8 Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide wieder entlassen. Gegen sie wurden Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung, Bedrohung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Sachschäden am Bus entstanden nach bisherigen Erkenntnissen nicht.

