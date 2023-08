Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil/ Lkr. Rottweil) Radfahrer bei Unfall im Kreisverkehr leicht verletzt (09.08.2023)

Zimmern ob Rottweil (ots)

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall im Kreisverkehr auf der Kreisstraße 5540 am Mittwochnachmittag leicht verletzt worden. Ein 39-Jähriger fuhr gegen 17 Uhr mit einem VW Golf auf der Römerallee vom Industriegebiet Inkom herkommend in Richtung Kreisverkehr. Der Mann bog in den Kreisverkehr ein. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 58-jährigen Radfahrer, der bereits im Kreisverkehr aus Richtung Flözlingen herkommend fuhr. Im der Folge stürzte der Zweiradfahrer. Dabei erlitt der 58-Jährige mehrere Schürfwunden. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in eine Klinik. Am Herrenrad entstand durch den Sturz Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro und am VW von rund 750 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell