Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und einem alkoholisierten Kraftfahrzeugführer in Greifswald

Greifswald (LK V-G) (ots)

Am 28.11.22, gegen 19:10 Uhr, kam es in Greifswald auf der Wolgaster Straße Höhe der BFT-Tankstelle zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 19-jähriger deutscher Fahrzeugführer mit seinem PKW Opel die Wolgaster Straße in Richtung Stadtzentrum. Zur selben Zeit befuhr ein 78-jähriger deutscher Kraftfahrzeugführer mit seinem PKW Mercedes Benz die Straße vom Gelände der BFT-Tankstelle kommend in Richtung Wolgaster Straße und wollte auf diese einbiegen. Dabei missachtete der 78 Jährige die Vorfahrt und übersah den von links kommenden 19-jährigen Opelfahrer. In der weiteren Folge kollidierten beide Fahrzeuge miteinander. Durch den Zusammenstoß wurden beide PKW so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden mussten. Verletzt wurde niemand. Der entstandenen Sachschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt. Während der Verkehrsunfallaufnahme nahmen die aufnehmenden Beamten des PHR Greifswald bei dem 19-jährigen Kraftfahrzeugführer Alkoholgeruch in dessen Atemluft wahr. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest vor Ort ergab dann einen Wert von 1,89 Promille. Im Anschluss an die Verkehrsunfallaufnahme wurde bei dem 19-jährigen PKW-Fahrer eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt sowie der Führerschein sichergestellt. Des Weiteren wurde gegen den 19 Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. im Auftrag Marco Sellke Polizeihauptkommissar Dezernat 1 / Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg

