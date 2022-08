Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mudersbach - Erstinformation: Wohnhausbrand

Mudersbach (ots)

Am heutigen Nachmittag, gegen 15:50 Uhr erhielt die hiesige Dienststelle die Mitteilung über einen Wohnhausbrand in Mudersbach, Bahnhofstraße. Hier steht der Dachstuhl eines Wohnhauses in Brand. Die Feuerwehr der VG Kirchen befindet sich um Löscheinsatz. Es kann momentan wegen des Löscheinsatzes sowie der Rauchentwicklung zu Verkehrsstörungen im Ortsbereich Mudersbach kommen. Die Polizei ist vor Ort und übernimmt die erforderlichen Verkehrsregelungsmaßnahmen sowie die Ermittlungen zur Brandursache. Nach ersten Feststellungen wurden keine Personen verletzt. Eine Pressenachinformation erfolgt am morgigen Tag.

