POL-KN: (Bad Dürrheim, Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Brand geraten

Bad Dürrheim, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Am Mittwochabend ist auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Schwenninger Straße ein Audi in Brand geraten. Gegen 22.40 Uhr bemerkte der Fahrzeugbesitzer Brandgeruch an seinem Auto und hielt auf dem Parkplatz an. Als der 21-Jährige die Motorhaube des Audis öffnete, konnte der junge Mann bereits Flammen im Bereich des Motors sehen. Nach Verständigung der Feuerwehr rückte diese sofort mit drei Fahrzeugen und 18 Wehrleuten an und konnte den Fahrzeugbrand noch in der Entstehung löschen. Der beim Brand entstandene Sachschaden an dem Audi steht noch nicht fest. Der Fahrzeugbesitzer sagte zu, sich am Folgetag um das Abschleppen des nicht mehr fahrbereiten Wagens zu kümmern.

