Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unfallflucht auf der Königstraße - roten Alfa Romeo angefahren und geflüchtet (09.08.2023)

Tuttlingen (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Mittwoch, zwischen 16.00 und 19.30 Uhr, eine Unfallflucht auf der Königstraße begangen. Der Unbekannte streifte einen am rechten Straßenrand auf Höhe Hausnummer 67 abgestellten roten Alfa Romeo im Bereich der vorderen Stoßstange. Ohne sich um eine Regulierung des Schadens in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte jedoch anschließend davon. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den flüchtigen Autofahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07461 941-0, beim Polizeirevier Tuttlingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell