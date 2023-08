Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Rüstiger Rentner durchschaut Betrüger - Geldabholerin festgenommen (07./08.08.2023)

Konstanz (ots)

Ein rüstiger Rentner hat die Machenschaften einer Betrügerbande durchschaut und mit Hilfe der Polizei eine "Geldabholerin" überführt. Am Montagmittag erhielt der 87-Jährige erstmals einen Anruf eines angeblichen Bankmitarbeiters, der ihm mitteilte, dass es auf seinem Konto verdächtige Abhebungen gegeben habe. Vorsichtshalber solle er das Geld von seinem Konto bei der Hausbank in Sicherheit bringen. Im weiteren Verlauf des Telefonats erfragten die Betrüger weitere Konten und überzeugten den Senior, mehrere tausend Euro Bargeld abzuheben und weisungsgemäß in einem Umschlag, zur Abholung und anschließenden Verwahrung durch einen Bankmitarbeiter, in der Nähe seiner Wohnanschrift abzulegen. Als die Betrüger am nächsten Tag erneut anriefen und die Abhebung weiteren Bargelds forderten wurde der 87-Jährige misstrauisch und informierte die Polizei.

Der Kriminalpolizei gelang es schließlich am Dienstagmittag eine 15-Jährige, die den in der Nähe deponierten Umschlag abholte, festzunehmen. Die Ermittlungen, insbesondere auch zu den hinter dem Mädchen stehenden Betrügern dauern an.

