Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald, L 175) Motorradfahrer schwer verletzt

St. Georgen im Schwarzwald, L 175 (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend zwischen St. Georgen und Langenschiltach auf der Landesstraße 175 ereignet hat, ist ein 58-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Gegen 19.10 Uhr fuhr ein 24-Jähriger mit einem VW Polo auf der L 175 von Langenschiltach in Richtung St. Georgen und wollte an der gemeinsamen Einmündung der von Broggen kommenden Kreisstraße 5724 und der Richtung Seebauernhöhe führenden Feldbergstraße nach links abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Motorradfahrer, der mit einer Triumph Daytona auf der L 175 aus Richtung St. Georgen entgegenkam. Bei dem Unfall zog sich der Biker schwere Verletzungen zu und musste in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht werden. Der junge Autofahrer erlitt einen Schock und wurde vorsorglich ebenfalls in die Klinik gebracht. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge. An diesen war Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstanden.

