Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Aschen, Polizei sucht Zeugen nach schwerer Körperverletzung - Diepholz, E-Bikes aus Einbruch sichergestellt ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall am Dienstag gegen 16.00 Uhr auf der Stuhrer Landstraße wurde eine Pkw-Fahrerin leicht verletzt. Die 48-Jährige wollte von der Stuhrer Landstraße nach links abbiegen, als ein 25-jähriger Pkw-Fahrer das Abbremsen zu spät wahrnahm und zunächst auf den vor ihm fahrenden Pkw eines 32-Jährigen auffuhr. Dieser wurde durch den Aufprall dann auf den Pkw der 48-Jährigen geschoben. Die 48-Jährigen wurde vom Rettungsdienst versorgt. An den drei Pkw entstand Sachschaden.

Schwarme - Verkehrsunfall

Ein 37-jährigerTreckerfahrer aus Schwarme wollte am Dienstag um 17:00 Uhr von der Verdener Straße nach links in den Tulpenweg abbiegen. Dazu musste er verkehrsbedingt anhalten, um einen entgegen kommenden Volvo passieren zu lassen. Der Fahrer des hinter dem Trecker fahrenden Quad schätzte die Situation falsche ein, überholte den Trecker und stieß mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Dabei wurde der 29-jährige Quad-Fahrer leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Der Sachschaden beträgt ca. 4000 Euro.

Aschen - Polizei sucht Zeugen nach schwerer Körperverletzung

Bereits am 19.05.2023 gegen 00.30 Uhr wurden drei Männer Opfer einer ziemlich brutalen Körperverletzung während des Schützenfestes in Aschen. Ein 22-jähriges Opfer wurde von mindestens drei Personen durch Tritte und Schläge so schwer verletzt, dass es einen Bruch der Augenhöhle sowie zahlreiche großflächige Hämatome im Gesicht erlitten hat. Der Erhalt des Augenlichtes konnte nur durch eine schnelle operative Maßnahme gewährleistet werden. Die anderen beiden Opfer, 22 und 23 Jahre alt, haben Verletzungen in Form von Hämatomen davongetragen. Der Tatort soll in unmittelbarer Nähe des Zeltes in Richtung des Parkplatzes gewesen sein. Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden: Täter 1 war ca. 25-27 Jahre alt und ca. 1,90-1,95m groß. Er war muskulös gebaut, hatte blondes Haar, an den Seiten rasiert, oben etwas länger und einen hellen Drei-Tage Bart. Er trug einen schwarzen Pullover mit wildem, weißen Muster. Täter 2 war ca. 17-18 Jahre alt und ca. 1,70-1,80m groß. Er hatte blondes, kurzes Haar und einen Ziegenbart. Weiter trug er eine ziemlich große Goldkette und einen dunklen Pullover mit Aufschrift "Metallica". Täter 3 war ca. 1,70m groß, ca. 20 Jahre alt, hatte braune Haare, braune Augen und war korpulent. Er trug einen schwarzen Hoodie und eine schwarze Hose. Hinweise auf die Täter und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, in Verbindung zu setzen.

Diepholz - E-Bikes aus Einbruch sichergestellt

Vor gut zwei Wochen ereignete sich ein Einbruch in ein Zweiradgeschäft in Diepholz (wir berichteten). Bei dem Einbruch hatten Unbekannte mehrere E-Bikes im Wert über 10000 Euro entwendet. In der letzten Woche hat die Polizei Bohmte in einer anderen Angelegenheit bei Tatverdächtigen durchsucht. Bei der Durchsuchung konnten u.a. auch die in Diepholz entwendeten E-Bikes von der Polizei sichergestellt werden. Nach ersten Erkenntnissen sind die drei, der Polizei nicht unbekannten, Männer tatverdächtig für den Einbruch in Zweiradgeschäft in Diepholz.

Barnstorf - Auffahrunfall

Am Dienstag gegen 17.10 Uhr wurde eine 48-jährige Pkw-Fahrerin bei einem Auffahrunfall leicht verletzt. Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Bundesstraße 51 und wollte nach links in die Bienenstraße abbiegen. Aufgrund von Gegenverkehr musste er bis zum Stillstand abbremsen. Die 48-jährige Pkw-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Dabei wurde sie leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 6500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell