Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Twistringen, Taschendiebin festgenommen - Eydelstedt, Gefährdung des Straßenverkehrs - Stuhr, Lkw Planen aufgeschlitzt ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 202 in Nechtelsen wurden gestern gegen 15.00 Uhr drei Personen leicht verletzt. Ein 35-jähriger Leichtkraftrad Fahrer befuhr mit seiner 28-jährigen Sozia in Richtung Schwaförden. Als er seine Geschwindigkeit verlangsamte, um nach links abzubiegen, erkannte der nachfolgende 47-jährige Pkw-Fahrer dies zu spät und touchierte das Krad beim Ausweichen. Der Kradfahrer und seine Sozia stürzten und verletzten sich dabei leicht. Der Pkw landete im Seitenraum und prallte gegen einen Baum. Der 47-jährige Fahrer wurde ebenfalls leicht verletzt. Alle drei wurden vom Rettungsdienst versorgt. Der gesamte Schaden beträgt rund 9000 Euro.

Eydelstedt - Gefährdung des Straßenverkehrs

Am Sonntagmittag gegen 14.30 Uhr stoppte die Polizei einen 83-jährigen Pkw-Fahrer, der laut Zeugen zuvor mehrfach in den Gegenverkehr gefahren war und Beinahe Unfälle verursacht hatte. Laut Zeugen war der 83-Jährige auf der L 344 in Richtung Barnstorf unterwegs. Dabei wechselte er oft die gefahrene Geschwindigkeit und geriet mehrfach in den Gegenverkehr. Dieser konnte nur durch Ausweichen auf den Grünstreifen einen Unfall verhindern. Das Anhaltesignal der Polizeistreife und auch eingeschaltetes Martinshorn bewogen den Fahrer nicht zum Anhalten. Erst als die Polizeistreife neben den 83-Jährigen fuhr und die Anhaltekelle zeigte, stoppte der sein Fahrzeug. Bei der anschließenden Kontrolle konnte sich der Fahrer an keine gefährliche Situation erinnern. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des 83-Jährigen. Zudem bittet die Polizei Zeugen, sich unter Tel. 05441 / 9710 zu melden.

Twistringen - Taschendiebin festgenommen

Am Freitag haben aufmerksame Zeugen beobachtet, wie eine weibliche Diebin im Aldi-Markt, Große Straße, aus einer Tragetasche einer 85-Jährigen die Geldbörse entwendet. Die Zeugen meldeten sich an der Kasse und von dort wurde die Polizei verständigt. Die 50-jährige, der Polizei nicht unbekannte, Frau wurde bis zum Eintreffen der Polizei an der Kasse aufgehalten. Die Polizei nahm die Frau fest und verbrachte sie zur Dienststelle nach Syke.

Stuhr - Plane aufgeschnitten

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag insgesamt 13 Planen von Lkw-Aufliegern auf dem Parkplatz des Shell-Autohofs in der Moordeicher Landstraße aufgeschlitzt. In mehreren Fällen wurden einzelne Kartons der Ladung aufgerissen, aber nichts entwendet. Andere Auflieger enthielten keine Ladung. Der Schaden beträgt an jeder beschädigten Plane rund 1500 Euro. Die Polizei Weyhe bittet Zeugen, sich unter Tel. 0421 / 80660 zu melden.

Stuhr - Verkehrsunfall

Auf der Höhe der Spielothek auf der Delmenhorster Straße kam es am Sonntag gegen 14:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Als ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Ganderkesee nach links auf den Parkplatz abbiegen wollte, erkannte dies ein 67-jähriger Pkw-Fahrer aus Kirchseelte zu spät, als er den 22-Jährigen überholen wollte. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, bei dem ein Sachschaden von ca. 6000 Euro entstand.

Stuhr -Verkehrsunfall

Im Kreuzungsbereich Feiner Straße / Wulfhooper Straße kam es am Sonntag gegen 13:30 Uhr zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Ein 44-jähriger Pkw-Fahrer wollte nach links in die Feiner Straße abbiegen. Während des Abbiegevorgangs scherte ein 29-jährige Pkw-Fahrer hinter ihm zum Überholen aus und es kam zur Kollision. Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell