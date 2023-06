POL-DH: --- Kirchdorf-Scharringhausen - Schwerer Verkehrsunfall mit 5 Schwerverletzten

Diepholz (ots) - Lembruch - Einbruch Durch ein Fenster drangen Unbekannte gewaltsam in eine Yogaschule in der Seestraße ein. Die Täter hatten es auf Bargeld und einen Akkustaubsauger abgesehen. Anschließend konnten sie unerkannt flüchten. Der Einbruch wurde am Donnerstag gegen 13.40 Uhr festgestellt. Hinweise ...

