Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 04.06.2023

Diepholz (ots)

PI Diepholz

Lembruch - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Samstagabend, gegen 20:50 Uhr, befuhr ein 38-Jähriger mit einem PKW die Wagenfelder Straße in Lembruch und verunfallte alleinbeteiligt im Verlauf einer Kurve. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei und der Überprüfung der Fahrtauglichkeit des Fahrzeugführers wurde festgestellt, dass dieser unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,27 Promille. Der Führerschein des Fahrers wurde beschlagnahmt. Es wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Fahrzeugführer wurde durch den Unfall leicht verletzt.

PK Sulingen

Bahrenborstel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Samstagnachmittag übersah ein 31-Jähriger aus Minden-Lübbecke mit seinem PKW in der Kirchdorfer Straße in Bahrenborstel den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 30-Jährigen aus Lüneburg auf seinem Fahrrad. Durch den Zusammenstoß wurde der Radfahrer leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen konnte kein Schaden festgestellt werden.

Sulingen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Samstagnachmittag, zwischen 13:45 Uhr und 14:00 Uhr, beschädigte eine zunächst unbekannte Verkehrsteilnehmerin mit ihrem PKW den PKW Renault eines 73-Jährigen aus Scholen. Der Unfall ereignete sich auf einem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Langen Straße in Sulingen. Anschließend entfernte sich die Verursacherin unerlaubt vom Unfallort. Der Sachschaden an dem Renault beläuft sich auf etwa 500 Euro. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall. Die Zeugin wird gebeten, sich mit der Polizei in Sulingen unter der Tel.: 04271/ 9490 in Verbindung zu setzen.

PK Weyhe

Weyhe - Zwei Verkehrsunfälle mit verletzten Radfahrern

Am Samstag ereigneten sich in Weyhe Ortsteil Angelse zwei Verkehrsunfälle, bei denen Radfahrer beteiligt waren und verletzt wurden.

Um 11:15 Uhr übersah eine 39-jährige Sykerin mit ihrem Mercedes beim Verlassen eines Parkplatzes einen 55-jährigen Fahrradfahrer auf dem Radweg der Seckenhauser Straße. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Mercedes und dem Fahrrad, woraufhin der 55-Jährige stürzte und leicht verletzt wurde.

Gegen 16:45 Uhr ereignete sich ein ähnlicher Unfallhergang auf der Syker Straße, in Höhe der Einmündung Herrenweide. Eine 64-jährige Bremerin beabsichtigte mit ihrem PKW Mitsubishi auf die Syker Straße einzufahren und übersah ein Ehepaar, welches mit ihren Fahrrädern den Radweg an der Syker Straße befuhr. Beide Radfahrer wurden von dem Pkw erfasst, stürzten und verletzten sich. Die Schadenshöhe wird bei beiden Unfällen auf ca. 1000 Euro geschätzt.

PK Syke

Syke - Diebstahl aus Wohnung

Am Samstag, den 03.06.2023, in der Mittagszeit klingelte eine männliche Person an der Hauseingangstür eines Einfamilienhauses. Die 86-jährige Bewohnerin öffnete die Tür und die Person stellte sich als Heizungshandwerker vor und gab an, die Heizungen überprüfen zu müssen. In unbeobachteten Momenten wurden Möbel durchsucht und verschiedene Wertgegenstände entwendet. Im Anschluss forderte die Person Geld für seine Tätigkeit, welches die Geschädigte nicht bezahlte. Erst im Nachhinein stellte die 86-jährige Sykerin fest, dass Wertgegenstände fehlen und informierte die Polizei. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1200 Euro.

Bassum - Einbruch in Fitnessstudio

In der Zeit von Freitag, den 02.06.2023, gegen 22:00 Uhr, bis Samstag, den 03.06.2023, um 09:40 Uhr, drang ein unbekannter Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Fitnessstudios in Bassum ein. Es wurden verschiedene Türen gewaltsam geöffnet und Gegenstände im Wert von ca. 1.650 Euro entwendet. Wie hoch der verursachte Sachschaden in den Räumlichkeiten ist, ist noch unklar.

Bassum - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, den 04.06.2023, gegen 00:28 Uhr, befuhr eine 46-jährige Martfelderin mit ihrem PKW Mazda die Hauptstraße von Bassum kommend in Fahrtrichtung Bundesstraße 6. Ein entgegenkommender 35-jähriger Bassumer missachtete beim Abbiegen mit seinem PKW nach links den Vorrang der Martfelderin. Nach dem Zusammenstoß parkte der Bassumer seinen PKW und er flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle. Er konnte anschließend durch Einsatzkräfte der Polizei festgestellt werden. Bei der Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,77 Promille festgestellt. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt. Es wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet. Der verursachte Schaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

