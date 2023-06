Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bruchhausen-Vilsen, Motorrad kollidiert mit Trecker - Sulingen, Mit Krad aufgefahren ---

Diepholz (ots)

Weyhe - Verkehrsunfallflucht

Am Montag gegen 12.40 Uhr verursachte ein noch unbekannter Pkw-Fahrer mit seinem Ford Ka in der Straße Am Weidufer einen Verkehrsunfall und flüchtete danach. Der Unbekannte befuhr die Straße in Richtung Kirchweyhe. In einer Linkskurve in Höhe der Bahn geriet sein Fahrzeug in den Gegenverkehr. Der entgegenkommende BMW-Fahrer konnte nur Ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Er geriet in den Seitenraum und auf die Gleise. Am Pkw entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. Der Unbekannte hielt nicht an und flüchtete. Von ihm ist nur bekannt, dass es sich um einen Ford Ka handeln soll. Zeugen oder auch der Verursacher werden gebeten, sich bei der Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, zu melden.

Stuhr - Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Carl-Zeiss-Straße / Zeppelinstraße gestern gegen 16.55 Uhr entstand ein Schaden von rund 6000 Euro. Eine 54-jähriger Pkw-Fahrer wollte aus der Zeppelinstraße nach links in die Carl-Zeiss-Straße einbiegen. Er übersah den entgegenkommenden Pkw eines 60-jährigen Fahrers. Beide Pkw kollidierten, die Fahrer bleiben aber unverletzt. Die beiden Pkw wurden erheblich beschädigt.

Bruchhausen-Vilsen - Motorradfahrer schwer verletzt (Foto)

Ein 70-jähriger Treckerfahrer wollte am Montag gegen 15:30 Uhr von einem Feld nach Links auf die Bruchhöfener Straße einbiegen. Dabei übersah er einen 17-jährigen Kleinkraftrad-Fahrer, der in Richtung Uenzen unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurde der 17-Jährige verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Kleinkraftrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Sulingen - Verkehrsunfall

Ein 15-jähriger Mofa-Fahrer wurde gestern bei einem Verkehrsunfall in Sulingen-Gaue leicht verletzt. Ein 25-jähriger Pkw-Fahrer wollte von einem Grundstück auf die B 214 einbiegen und übersah dabei den 15-Jährigen auf dem Geh- und Radweg. Beide kollidierten, wobei der 15-Jährige leicht verletzt wurde. Am Pkw und am Mofa entstand leichter Sachschaden.

Sulingen - Auffahrunfall

Eine 16-jährige Leichtkraftrad-Fahrerin ist gestern bei einem Auffahrunfall in Sulingen -Stadt leicht verletzt worden. Die 16-Jährige fuhr auf der B 61 in Richtung und erkannte die vor ihr bremsenden Pkw zu spät. Eine 45-jährige Pkw-Fahrerin wollte an der Abfahrt Rathlosen von der B 61 abbiegen. Der nachfolgende 27-jährige Pkw-Fahrer bremste ab und die 16-Jährige fuhr auf seinen Pkw auf. Zum Glück wurde sie nur leicht verletzt. An ihrem Leichtkraftrad und dem Pkw des 27-Jährigen entstand Sachschaden von rund 3000 Euro.

