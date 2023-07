Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück: 20-Jährige bei Alleinunfall auf K158 tödlich verletzt

Bersenbrück (ots)

Am Donnerstagnachmittag befuhr eine 20-Jährige gegen 14:50 Uhr mit ihrem Opel die Nortruper Straße in Richtung Bersenbrück. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die junge Frau aus Nortrup mit ihrem PKW nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem angrenzenden Baum. Für die 20-Jährige kam leider jede Hilfe zu spät. Diese erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Der PKW wurde bei dem Unfall stark beschädigt und infolgedessen abgeschleppt. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu örtlichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Nortruper Straße wurde für mehrere Stunden vollständig gesperrt.

