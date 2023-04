Ulm (ots) - Gegen 15.40 Uhr war ein 52-Jähriger auf dem Parkplatz eines Grundstücks in der Straße Am Hochsträß unterwegs. Dort wollte er mit seinem VW nach links in die Straße einfahren. Dabei achtete der Fahrer nicht auf den Verkehr. Denn dort war ein Mercedes unterwegs. Am Steuer saß eine 72-Jährige. Die ...

mehr