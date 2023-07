POL-OS: Georgsmarienhütte: Unbekannte beschädigen fünf PKW

Osnabrück (ots) - Am Mittwochmorgen befuhr ein 81-Jähriger mit seinem Toyota gegen 06:30 Uhr die Birkenallee in Richtung Rheiner Landstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Mann aus Lotte mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Nach der Kollision kam das Auto am linken Fahrbahnrand zum Stehen. Der Mann verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde mit dem ...

