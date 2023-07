Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Holdorf: Schwerer Unfall auf der A1 - Beteiligter flüchtig

Holdorf (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es auf der A1 bei Holdorf zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 15 Uhr fuhren zwei Pkw und ein Motorrad hintereinander auf der Autobahn in Richtung Bremen, als das vorderste Fahrzeug plötzlich stark abbremste. Daraufhin fuhr die Fahrerin des dahinterfahrenden VW vom Typ Caddy leicht auf. Auch das Motorrad an letzter Position konnte nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand gebracht werden. Bei einem darauffolgenden Auffahrunfall wurden der 60-jährge Fahrer und seine 59 Jahre alte Sozia schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt. Die Norweger wurden von Rettungskräften in umliegende Krankenhäuser gefahren. Das vorderste Fahrzeugt, ein dunkler Kombi mit dänischem Kennzeichen entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle. Eine anschließend Fahndung verlief negativ. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Autobahn kurzzeitig voll gesperrt. Hierdurch kam es zu einem nicht unerheblichen Rückstau. Die Ermittler suchen nun Zeugen, die Hinweise zu dem Flüchtigen oder seinem Fahrzeug geben können. Sie werden geben, sich unter 0541/327-2515 zu melden.

