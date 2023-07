Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Innenstadt: Hoher Schaden nach Mülltonnenbrand am Osnabrücker Schloss - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Nacht zum Mittwoch ist es am Neuen Graben zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei gekommen. Gegen 3.15 Uhr erreichte die Leistelle der Anruf einer 27-Jährigen. Die Fußgängerin hatte zuvor ein Feuer an der Fassade des Osnabrücker Schlosses festgestellt und den Notruf gewählt. Die Berufsfeuerwehr war rasch vor Ort und stellte fest, dass eine Hecke, die davor stehenden Mülltonen sowie die Fassade des Schlosses in Vollbrand standen. Insbesondere brandbetroffen waren zudem zwei Fenster des historischen Gebäudes. Die Löschkräfte verhinderten ein Eindringen des Feuers in das Gebäudeinnere und löschten die Flammen schließlich vollständig aus. Es ist ein Sachschaden in hoher fünfstelliger Summe entstanden. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache auf und beschlagnahmte den Brandort. Nun bitten die Ermittler Zeugen um sachdienliche Hinweise zu dem Brandgeschehen unter den Tel. 0541/327-3103 oder -2115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell