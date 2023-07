Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf: Einbruch in Rohbau - Werkzeugdiebstahl

Bissendorf (ots)

In der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen drangen ein oder mehrere Unbekannte unerlaubt in den Rohbau eines Altenheims an der Osnabrücker Straße / Friedensweg ein. Im Inneren wurde zwei Stahltüren überwunden und etwa ein Dutzend Elektrowerkzeuge entwendet. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Melle unter 05422/92260.

