Ulm (ots) - Gegen 8 Uhr bremste eine 42-jährige Fahrerin in der Schwabstraße ihren VW an einer Ampel. Wohl wegen der tief stehenden Sonne übersah der nachfolgende 61-jährige Fiat-Fahrer das Auto der 42-Jährigen. Er fuhr dem VW in das Heck. Bei dem Unfall gab es keine Verletzten. Beide Autos blieben fahrbereit. ...

