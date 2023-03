Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Gerstetten - In den Gegenverkehr geraten

Am Dienstag erlitten zwei Autofahrer bei einem Unfall bei Gerstetten Verletzungen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 8 Uhr. Ein 27-Jähriger fuhr auf der L1164 von Gerstetten in Richtung Dettingen. Da der wohl durch die Sonne geblendet wurde, geriet der Fahrer des Audi auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 49-jähriger Fahrer eines Mercedes konnte den Unfall nicht mehr verhindern. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in Kliniken. Ein Abschlepper barg die beiden Fahrzeuge. Die Feuerwehr band auslaufende Betriebsstoffe. Die Polizei Giengen nahm die Ermittlungen auf. Sie schätzt den Schaden am Audi auf 20.000 Euro, am Mercedes auf 10.000 Euro.

Hinweis der Polizei:

Die Unfallgefahr wird durch Blendung aufgrund der auf- oder untergehenden Sonne wesentlich erhöht. Schmutz auf der Frontscheibe kann das Licht streuen und somit die Blendung verstärken, deshalb sollte man diese stets sauber halten. Kontrollieren Sie die Wischblätter Ihres Scheibenwischers, falls Sie die Scheibe unerwartet sauber bekommen müssen. Seien Sie bei einer feuchten Straße darauf gefasst, dass die Sonne dadurch reflektiert werden und Sie blenden könnte.

+++++++0601226 (BK)

Thomas Hagel, Tel.: 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell