Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Diebstahl eines Wohnmobils

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Montag wurde im Stadtteil Voxtrup ein Wohnmobil entwendet. Das Wohnmobil war gegen 20:15 Uhr in der Straße Am Heidekotten abgestellt worden, um 01:14 Uhr hörte ein Anwohner wie das Fahrzeug gestartet und weggefahren wurde. Es handelte sich um einen silbernen Citroën Clever, mit Fahrradträger am Heck und "Harley-Davidson"-Aufklebern. Das Fahrzeug wurde mit dem Kennzeichen OS-AJ 3 geführt. Wer Hinweise zu dem Diebstahl oder zum Verbleib des Fahrzeugs geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Osnabrück unter 0541/327-2115.

