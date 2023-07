Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Diebstahl von Motorrollern - Verdächtige ermittelt

Osnabrück (ots)

Am Sonntag (Korrektur!)gegen 23:30 Uhr wurde die Polizei in den rückwärtigen Bereich der Pauluskirche in die Ebertallee gerufen. Die Anruferin hatte ein lautes Geräusch sowie mehrere Personen mit Taschenlampen wahrgenommen. Nach dem Eintreffen der ersten Beamten ergriff plötzlich aus einem Gebüsch heraus eine männliche Person die Flucht. Nach kurzer fußläufiger Verfolgung stellten die Beamten einen 16-jährigen Osnabrücker. Der Jugendliche gab den Beamten gegenüber an, er habe zwei Bekannten bei der Reparatur von Motorrollern helfen wollen. Als die Polizei eintraf, seien alle in unterschiedliche Richtungen geflüchtet. In einem Gebüsch hinter der Pauluskirche stießen die Ermittler auf zwei beschädigte Motorroller. Wie sich herausstellte, waren beide Kleinkrafträder in der Nähe entwendet worden. Ermittlungen ergaben einen Tatverdacht gegen einen weiteren 16-Jährigen und einen 13-Jährigen, beide aus Osnabrück. Nach der Spurensicherung konnten die Motorroller zurück an ihre Besitzer übergeben werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

