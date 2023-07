Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen/Rabber: Alkoholisierter 29-Jähriger flüchtet nach Unfall auf der B65

Bad Essen (ots)

Am Samstagabend befuhr ein 29-Jähriger gegen 20:50 Uhr mit seinem Fiat die Mindener Straße in Richtung Bad Essen. Kurz hinter der Einmündung zum Rabber Kirchweg kam der Bad Essener nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Im Anschluss überschlug sich der Fiat und kam in Dachlage auf der Fahrbahn zum Stehen. Wie Zeugen beobachteten, stieg der Fahrzeugführer unmittelbar nach dem Unfall aus dem stark beschädigten Fiat aus und flüchtete fußläufig von der Unfallstelle. Durch den Einsatz zahlreicher Polizeikräfte wurden daraufhin sofortige Suchmaßnahmen eingeleitet. Kurz vor dem Eintreffen eines angeforderten Polizeihubschraubers, konnte der Flüchtige in dem Brüchenweg festgestellt werden. Der Mann wies leichte Verletzungen auf. Im Rahmen erster Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 29-jährige Mann aus Bad Essen keine Fahrerlaubnis besaß und unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von über 1,2 Promille. Zudem kann derzeitig nicht ausgeschlossen werden, dass der 29-Jährige Betäubungsmittel konsumiert hatte. Im Anschluss wurde der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus verbracht. Gegen den 29-Jährigen wurden zahlreiche Strafverfahren eingeleitet.

