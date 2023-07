POL-H: Seelze: Zeugenaufruf nach Widerstand gegen Polizeibeamte - Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet?

Hannover (ots) - Seit Dienstagabend, 11.07.2023, hat die Polizei nach einem 83 Jahre alten Senior aus Döhren gesucht. Zuletzt wurde er gegen 18:00 Uhr in einem Pflegeheim am Osterfelddamm gesehen. Da der Senior an Demenz leidet und teilweise orientierungslos ist, konnte die Polizei eine Gefährdung für den Senior nicht ausschließen. Am Mittwoch, 12.07.2023, konnte ...

mehr