Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Spektakuläre Unfallflucht: PKW fliegt 20 Meter durch die Luft

Lüdenscheid (ots)

Zwei Männer stehen im Verdacht, heute auf der Werkshagener Straße einen spektakulären Verkehrsunfall verursacht zu haben. Anschließend rannten sie verletzt davon.

Der Unfallort befindet sich in Höhe der Überführung über die BAB45. Dort war gegen 14.50 Uhr ein Audi A6 mit zwei männlichen Insassen in Richtung Meinerzhagen unterwegs. In Höhe der Überführung kam der PKW rechts von der Straße ab, ging über die Leitplanke, flog circa 20 Meter durch die Luft, überschlug sich mehrfach und blieb etwa zehn Meter von der Straße entfernt auf dem Dach liegen. Zwischen dem Ort des Verlassens der Straße bis zum Ort des Liegenbleibens befanden sich 50 Meter.

Anschließend kletterten Fahrer sowie Beifahrer aus dem PKW und flüchteten zu Fuß über den Abzweig Wällen in grobe Richtung Fernhagen (Kierspe). Zeugen schilderten, dass mindestens eine Person durch eine Platzwunde äußerliche Verletzungen aufwies, auf Nachfrage aber nur "alles okay" rief und die Flucht fortsetzte.

Polizeibeamte leitete sofort eine Fahndung nach den Flüchtigen ein. Gegen 15.20 Uhr gelang es, die beiden mutmaßlichen Insassen anzutreffen und in Gewahrsam zu nehmen. Sie hatten sich in der Nähe an einer Hütte versteckt gehalten, leisteten jedoch keinen Widerstand.

Bei den Flüchtigen handelte es sich um zwei Männer aus Siegen (34 und 44). Ein Alkoholtest beim jüngeren verlief positiv. Die Staatsanwaltschaft Hagen ordnete die Entnahme einer Blutprobe an.

Wer das Fahrzeug fuhr, ist noch nicht abschließend ermittelt. Polizeibeamte sicherten Spuren. Der PKW wurde abgeschleppt und sichergestellt. Die Straße ist zur Stunde (Stand 16.30 Uhr) für die Unfallaufnahme noch voll gesperrt. Eine Rettungswagenbesatzung versorgte die Verletzungen der beiden Männer, von denen nach aktuellem Stand vermutlich einer stationär in einer Klinik aufgenommen werden muss. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill)

