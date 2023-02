POL-MK: Diebstahl aus oder an Pkw

Halver (ots) - Am Donnerstag zwischen 16.30 und 20.40 Uhr gab es Einbrüche in zwei etwa 150 Meter voneinander entfernte Wohnhäuser: An der Von-Vincke-Straße und am Linger Weg hebelten Unbekannte Fenster auf und kletterten in die Wohnungen. An der Von-Vincke-Straße wurde gegen 19.40 Uhr geklingelt. Möglicherweise könnten die Täter zu diesem Zeitpunkt getestet haben, ob niemand zu Hause ist. Die Einbrecher durchwühlten das Haus, fanden offenbar nichts für sie ...

