Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in Wohnhäuser

Halver (ots)

Am Donnerstag zwischen 16.30 und 20.40 Uhr gab es Einbrüche in zwei etwa 150 Meter voneinander entfernte Wohnhäuser: An der Von-Vincke-Straße und am Linger Weg hebelten Unbekannte Fenster auf und kletterten in die Wohnungen.

An der Von-Vincke-Straße wurde gegen 19.40 Uhr geklingelt. Möglicherweise könnten die Täter zu diesem Zeitpunkt getestet haben, ob niemand zu Hause ist. Die Einbrecher durchwühlten das Haus, fanden offenbar nichts für sie Verwertbares und flüchteten unerkannt und nach jetzigem Kenntnisstand ohne Beute. Am Linger Weg erbeuteten die Täter Schmuck.

Die Polizei berät Mieter und Hauseigentümer kostenlos in Sachen Einbruchschutz: Die Fachleute der Kriminalprävention in Hemer sind erreichbar unter Telefon 9199-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de. In dem konkreten Fall bittet die Polizei um Hinweise unter Telefon 9199-0. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell