Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher in Imbiss

Diebstahl eines Pedelec

Taschendieb(in)

Lüdenscheid (ots)

Ein bisher unbekannter Täter drang in der Nacht zu Donnerstag über ein Fenster gewaltsam in einen Imbiss an der Knapper Straße ein. Aus dem Innenraum ließ er Bargeld mitgehen. Die Tat wurde videografiert und ereignete sich um 3.25 Uhr. Wer hat zur Tatzeit den Täter beobachtet? Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid entgegen. (dill)

Diebe entwendeten in der Nacht zu Donnerstag ein E-Bike. Dieses stand zuvor im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Luisenstraße. Wer kann Angaben zum Verbleib des blauen "Specialized Stumpjumper" Pedelecs machen? (dill)

Eine 77-jährige Lüdenscheiderin wurde am Donnerstagmittag in einem Discounter an der Bräuckenstraße bestohlen. Sie hatte während des Einkaufs zwischen 12.45 und 13.30 Uhr ihre Umhängetasche geöffnet in den Einkaufskorb gestellt. Später bemerkte sie, dass ihr Portemonnaie weg war. Um sicherzustellen, dass sie es nicht daheim liegen gelassen hatte, fuhr sie zunächst nach Hause und dann doch zur Polizei. Dort erstattete sie Anzeige. Die Polizei veranlasste eine KUNO-Sperrung der Bankkarte. Während des Einkaufs war ihr eine ungepflegt wirkende Frau aufgefallen, die in einer Fremdsprache dauernd vor sich hin murmelte. Als die 77-Jährige ihren Einkaufskorb kurz aus den Augen ließ, war auch die Unbekannte weg. Die Polizei mahnt weiter zur Vorsicht beim Einkaufen: Kunden sollten ihre Geldbörsen dicht am Körper verwahren - zum Beispiel in einer Innentasche von Jacke oder Mantel. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell