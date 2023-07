Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: 83-Jähriger aus Döhren ist wieder da

Hannover (ots)

Seit Dienstagabend, 11.07.2023, hat die Polizei nach einem 83 Jahre alten Senior aus Döhren gesucht. Zuletzt wurde er gegen 18:00 Uhr in einem Pflegeheim am Osterfelddamm gesehen. Da der Senior an Demenz leidet und teilweise orientierungslos ist, konnte die Polizei eine Gefährdung für den Senior nicht ausschließen.

Am Mittwoch, 12.07.2023, konnte der 83-Jährige von der Polizei wohlauf angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche nach dem Vermissten unterstützt haben.

Das Foto des 83-Jährigen musste aus den datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht werden.

Die Ursprungsmeldung finden Sie unter dem Link https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5556211

