POL-H: Zeugenaufruf: 51-Jährige auf einer Tanzveranstaltung in Garbsen am Blauen See ausgeraubt - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Am Sonntag, 09.07.2023, hat ein bislang unbekannter Täter eine Frau auf einem Beach-Festival in Garbsen ausgeraubt. Er schlug die 51-Jährige und stahl im Anschluss Wertgegenstände. Durch den Angriff erlitt die Frau leichte Verletzungen. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizeiinspektion Garbsen zog ein bislang unbekannter Mann die 51-Jährige am Sonntag, in der Zeit zwischen 00:00 Uhr 00:30 Uhr, in einen dunklen Bereich in der Nähe der Toiletten. Nunmehr schlug der Mann auf die 51-Jährige mehrfach ein und stahl im Anschluss Bargeld. Der Täter flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Durch den Angriff erlitt die 51-Jährige leichte Verletzungen.

Der Täter war circa 30 bis 35 Jahre alt, war etwa 1,90 Meter bis 2,00 Meter groß, war von kräftiger Statur und hatte kurze, dunkle Haare. Zum Tatzeitpunkt trug er ein helles T-Shirt, weiße Socken und weiße Sportschuhe.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Raubes eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zum Täter und/oder Tageschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Garbsen unter der Rufnummer 0511 109-4520 zu melden. /bo, desch

