POL-H: Garbsen: Wachsame Nachbarin ertappt mutmaßlichen Autoaufbrecher auf frischer Tat - Festnahme

Hannover (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover und der Polizeidirektion Hannover

In der Nacht zu Montag, 10.07.2023, hat ein Mann in Garbsen versucht, in ein Kraftfahrzeug einzubrechen. Eine 28-jährige Anwohnerin hörte Geräusche und rief die Polizei. Der Tatverdächtige wurde auf frischer Tat festgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizeiinspektion Garbsen hatte eine Anwohnerin den 32-Jährigen Montagmorgen, 10.07.2023, gegen 03:20 Uhr dabei beobachtet, wie er sich im Bereich der Porschestraße im Garbsener Stadtteil Berenbostel an einem geparkten Kleintransporter zu schaffen machte. Dabei hatte er aber nicht mit der 28-jährigen Nachbarin gerechnet, die den Verdächtigen bemerkte und sofort über 110 die Polizei rief. Der mutmaßliche Autoaufbrecher wurde am Tatort auf frischer Tat ertappt und vorläufig festgenommen. In den Transporter konnte er in der Kürze der Zeit nicht einbrechen.

Weitere Ermittlungen vor Ort ergaben, dass die an seinem Skoda Octavia angebrachten Kennzeichen zuvor gestohlen worden waren und der 32-Jährige zudem nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Gegen den mutmaßlichen Autoaufbrecher wurden Strafverfahren wegen versuchten besonders schweren Diebstahls und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Das Amtsgericht Hannover ordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover die Untersuchungshaft für den Tatverdächtigen an. Die Ermittlungen der Polizei und Staatsanwaltschaft dauern an. /co, ram

