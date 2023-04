Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wiederholter Vandalismus beim Schulzentrum - Zwei Tatverdächtige ermittelt

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Nachdem es im Zeitraum von Mittwoch bis Freitag im Schulzentrum im Mühlackerweg erneut zu zwei Fällen von Vandalismus kam, wurden zwei Tatverdächtige ermittelt. Es handelt sich um einen 20-Jährigen und einen 21-Jährigen aus Rockenhausen.

Die beiden jungen Männer stehen im Tatverdacht im Zeitraum vom 12. bis 21.04.2023 in insgesamt fünf Fällen bei der Realschule plus und der Integrierten Gesamtschule die Toilettenanlagen verwüstet zu haben. Jeweils zur Nachtzeit traten sie die Toilettentüren bzw. später die hölzerne Notverglasung ein und beschädigten in den Räumlichkeiten unter anderem Trennwände, Deckenplatten und Ausstattungsgegenstände, wie Spiegel, Seifenspender und Beleuchtungseinrichtungen. Der Tatvorwurf lautet auf Gemeinschädliche Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Beide Tatverdächtige räumten eine Tatbeteiligung im Rahmen einer ersten Befragung ein. Es wurde zudem Spurenmaterial gesichert und eine Gefährderansprache durchgeführt. Der verursachte Gesamtschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

